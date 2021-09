***

Héctor Herrera, no confundir con el mediocampista del Atlético de Madrid, presentó su sketch en la carpa de la mañanera. Acusó al senador Julio Menchaca de pertenecer al grupo universidad y por su vida dijo temer. Nunca dio su nombre ni el medio de comunicación que suponía representar, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador simuló comprársela y hasta protección le ofreció.

Por si no recuerdan quién es Héctor Herrera, denunció a Julio Menchaca, que por amenazas, pero en realidad lo acusa de contratar las páginas “Sacando las uñas” y “El Demócrata”, que para desprestigiarlo a él y a personajes de Mineral de la Reforma. Curioso que acuse este tipo de operaciones cuando él maneja los blogs “Gerardo Sosa Porro Corrupto” y “Lo Fifí de Julio Menchaca”.

De vuelta a la tragedia de Tula, donde sus habitantes sufren terrible inundación, nunca faltan los vivales, por ejemplo la tienda Aurrera, donde de la noche a la mañana varios productos subieron hasta 13 pesos, coincidentemente de esos que la gente busca ahora especialmente para compartir con los miles de damnificados de aquel municipio y los colindantes que ya también la padecen.

Y en temas de aquella región, dicen que a lo bueno se acostumbran rápido, como cobrar sin trabajar, así que una vez concluido su encargo como diputado local, el campeón del humorismo involuntario, Ricardo Raúl Baptista González, promueve ya su reincorporación al Cabildo de Tula como regidor para gozar de aquella beca que devengará hasta 2024, dijeran en el pueblo, primeramente dios.

En otras latitudes, el que no las tiene todas consigo es el alcalde de Huejutla Daniel Andrade Zurutuza, pues no hay día que los habitantes no le recuerden su falta de interés y lo mismo le cierran una carretera que otra ante el incumplimiento de obras de infraestructura, como en Ixcatlán, pero nadie puede reprocharle nada, como cuando fue candidato y regañó a un hombre por contrariarlo.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.

