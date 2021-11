***

Morena, siempre Morena. La depuración a las y los 52 aspirantes a la candidatura al gobierno de Hidalgo calentó los ánimos dentro del partido lopezobradorista al dejar con vida, políticamente hablando, únicamente a la senadora María Merced González, a la diputada local Lisset Marcelino, al igual diputado local Francisco Xavier y al delegado del Bienestar Abraham Mendoza, por ahora.

Y es que el resultado del consejo estatal de Morena, celebrado el lunes pasado, no es vinculante, en consecuencia no es definitivo y falta lo que diga su símil nacional y la comisión correspondiente. Además, no se descarta que un perfil distinto a los ya mencionados pueda resultar abanderado, uno que dejó desde hace varios meses su encomienda federal para cumplir los requisitos: Arturo Herrera.

En tanto, el protagonista del resultado de aquella sesión de consejo estatal, el senador Julio Menchaca, quien se perfilaba como favorito, pero no consiguió la simpatía de los consejeros, que aunque lo dicho, no es vinculante, sí muestra que no las trae todas consigo dentro de Morena. Por cierto, los allegados a Abraham Mendoza celebraban ya el resultado, pero ahora sí que serenos morenos.

Donde también hace aire y seguramente a estos personajes les darán aire, es en el PRI, pues algunos de sus delegados políticos en municipios de la Sierra Alta y Huasteca hidalguense honraron al dios Baco, con camisa institucional y toda la cosa. Entre los señalados se encuentra el secretario de Acción Indígena, Erik Guerrero, Juan Fernández Rojas, Alfredo Lerma Ángulo y un tal Yogui.

Otro tema relacionado con priistas, es el amarre de navajas entre el alcalde de Pachuca, Sergio Baños y su suplente, Benjamín Rico, cuya autoría es atribuida por algunos al líder sindical, Percy Espinosa, luego de la andanada en redes sociales donde algunos perfiles evidenciaron la incapacidad de Baños para resolver los problemas cotidianos y pedir que el relevo entre ya al quite.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.

