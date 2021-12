***

Parece que Tula abrió la caja de Pandora, pues de pronto se le vinieron todos los males, como la madrugada de ayer, cuando al estilo Jalisco, Michoacán o Nuevo León, tres estallidos de automotores antecedieron la irrupción de un comando armado en el Cereso de Tula para liberar a nueve reos, entre ellos a José Artemio Maldonado Mejía, integrante de una familia delincuencial.

Apenas el viernes pasado se difundía con bombo y platillo la detención de este sujeto, que ni una semana cumplió recluido en el Cereso de Tula, pues fue evadido junto con uno de sus hermanos, y cabe señalar que hace algunos años otro hermano había sido ya detenido en el Cereso de Pachuca y ¿qué creen? Efectivamente, igual se fugó en su momento, así con los hechos aislados.

Y luego del sobresalto policiaco, ya de vuelta a la arena política, quien utiliza a los servidores de la nación, no para hacerse promoción, bueno sí, pero los aboca más a la guerra sucia es el delegado del Bienestar, Abraham Mendoza, quien además utiliza al alcalde de San Salvador, Armando Azpeitia, para descalificar obras estatales y de esa manera intentar ganar la popularidad que no tiene.

Seguramente por no invitar, ahora resulta que hasta quien se decía su amigo ahora la exhibe, se trata de la diputada federal por Actopan, Simey Olvera, que fue delatada por contradecir los preceptos de austeridad lopezobradorista al cenar en un restaurante de la Ciudad de México, que no es muy barato, y con eso echar por tierra su muletilla aquella de “se acabaron los privilegios”, no para ella.

Sin miedo al COVID y parece que menos al amenazante Ómicron, pensionados y jubilados del SNTE viajaron ayer desde Pachuca, Hidalgo, a la Ciudad de México a bordo de decenas de autobuses para “arropar” al presidente Andrés Manuel López Obrador en su tercer aniversario como mandatario nacional. El contingente salió de las inmediaciones de la SEPH y de la periferia del estadio Hidalgo.

