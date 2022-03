***

Aunque el alcalde de Mixquiahuala, José Ramón Amieva, buscó minimizar la detención de dos policías mientras transportaban nueve armas de armas de fuego, se supo ya que él los mandó a comprarlas, que dos de ellas son de colección con un precio superior a los cien mil pesos cada una y que esto solo evidenció su delirio de persecución, pues exige que lo cuiden las 24 horas los 365 días.

***

Integrantes de la UNTA renunciaron ayer al PRD, aunque ni fueran militantes, que porque no ha estado a la altura y no respeta sus estatutos, pero a estos exigentes, que se van ahora a Morena, se les olvida que están con todos y con ninguno. En 2018 lo mismo arroparon a José Antonio Meade que a Andrés Manuel López Obrador y además, no representan nada, como Pedro Santiago Hernández.

***

Con este asunto del joven que apareció sin vida, luego de ser reportado como desaparecido y visto por última vez en el bar Jalisco no te rajes de la Zona Plateada de Pachuca, ese que luego fue cateado y cuyo jefe de seguridad es el presunto responsable de todo lo anterior, el regidor priista Cristian Caballero podría aportar alguna luz, ya que conoce al dueño del bar, un sudamericano.

***

El PAN en Hidalgo busca ponerle un calambre al magistrado electoral local, Leodegario Hernández, pues, en otras palabras, lo acusa de tener conflicto de intereses, es decir, que sus intereses privados se anteponen a las decisiones de su cargo, por su cercanía con el precandidato de Morena al gobierno estatal, ya que hasta habría acudido a un acto partidista, ¿hora de tirar el lastre?

***

Ya para dejar el tema de Radio y Televisión de Hidalgo por la paz, pues ni le van a exigir la renuncia al director general, Cristian Guerrero, existe un último dato sobre el otro negligente, el ya exdirector de Radio, Federico Lozano: que despidió de la gerencia en Tepeapulco a Fernando Coiffier (QEPD) para dársela a su compañera sentimental de nombre Nancy, quien sigue ahí muy campante.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.