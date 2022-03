***

Aunque electoralmente es casi nada, la separación del PVEM de la comunión con Morena, Nueva Alianza y PT generó un sin número de especulaciones, sobre todo porque los actores de ese partido se escondieron por la mañana y luego emitieron un comunicado que deja más dudas que certezas, como eso de estar convencidos que la alternancia llegará a Hidalgo de la mano de la llamada #4T.

***

Se sabe que su desprendimiento fue orden de la cúpula nacional del PVEM y que el motivo fue la pretendida reforma eléctrica, pero que a nivel de piso seguirá apoyando la causa, ¿aunque postulen candidato? Para ello se descarta de plano a Cuauhtémoc Ochoa y en contraste se considera a José Luis Lima Morales, Octavio Magaña, el recién llegado Raúl Badillo y Honorato Rodríguez Murillo.

***

Y en la casa de enfrente, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) afina su estrategia territorial, donde el coordinador del grupo parlamentario del tricolor en San Lázaro, Rubén Moreira, sostiene reuniones semanales con los liderazgos locales, como el nuevo presidente partidista en Pachuca, Benjamín Rico, quien presentó todo un análisis de las secciones electorales de la demarcación.

***

El hueso que me han dado no me lo pueden quitar, parece decir la regidora de Atitalaquia y ahora exsecretaria de las Mujeres en la dirigencia estatal de Morena, Petra Eugenia Hernández, quien fue removida de este segundo cargo, pues para el partido político del pueblo bueno y sabio no es procedente dobletear, según, aunque la susodicha se engolosinó y no quiere perder la doble quincena.

***

La que andaba desaparecida del escenario es la diputada plurinominal de Morena y próspera empresaria hotelera de Tula, Sharon Macotela, quien acumuló mes y medio sin presentarse a las instalaciones y sesiones del Legislativo local, sin que se conozca el motivo. Es la que nunca usa cubrebocas, que festejó el cumpleaños de su hija al finalizar una comparecencia y que mandaba robar las aguas.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.