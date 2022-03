***

Como reguero de pólvora corrió entre los pasillos del mal llamado palacio de gobierno el anuncio realizado en algunos otros entes burocráticos sobre retomar actividades presenciales, más cuando el propio Ejecutivo ordenó mantener el trabajo en casa para no reavivar contagios y las clases todavía no se regularizan, pues es sabido que el semáforo epidemiológico dejó ya de ser referente.

***

El tristemente cómico regidor de Tula, Ricardo Raúl Baptista, habla todavía a nombre de Morena, pero lleva en la cabeza una gorra del PT, así de polipartidista es este personaje del grupo universidad que se cuelga ahora del candidato común de Morena, Nueva Alianza y PT al gobierno de Hidalgo, Julio Menchaca, solo que se trata de esos perfiles que lejos de sumar adeptos, únicamente resta.

***

Aunque si hablamos de figuras tristes, ahí está el ahora candidato del PVEM al gobierno de Hidalgo, José Luis Lima, que tan precipitada resultó su incorporación al proceso electoral que ni acudió a la entrega de su solicitud bajo pretexto que al día siguiente, ayer, ofrecería una conferencia de prensa para decir que, como Gustavo Cerati, quiere hacer cosas imposibles. Seguro declinará.

***

Y de vuelta al tema de Morena, sus aliados y la pretensión de obtener el triunfo el 5 de junio, se ha dicho ya que el equipo guinda tiene más generales que soldados, pero se debe agregar que esto ha derivado en todo un manoseo en varios temas, sobre todo los que toca ese personaje con propiedades por el rumbo de Huasca, donde se afirma que fueron encontradas algunas armas: Miguel Tello.

***

Esto es ya preocupante. Resulta que el polarizado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) tiene otro padre, no solo el presidente de México Andrés Manuel López Obrador. De no creerse quién se adjudica la obra, pues no es ingeniero civil, arquitecto o decorador de interiores. Enfundado ya en chaleco guinda, Ernesto Vázquez Baca se dice orgulloso de ser parte de este desarrollo.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.