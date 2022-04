***

El senador y delegado político de Morena en Hidalgo, César Cravioto Romero, les exige a los gobernadores de las seis entidades donde el próximo 5 de junio habrá votaciones que se porten bien, que no metan las manos en sus respectivos procesos, pero lo que llama la atención es que sin recato alguno agregue que a cambio recibirán sus correspondientes invitaciones para ser embajadores.

De lo que uno se entera al leer entrevistas de perfil, pues resulta que la diputada federal priista de representación proporcional por la cuarta circunscripción, oriunda de la Ciudad de México, Cynthia Iliana López Castro, señaló que sufrió acoso laboral de nada más y nada menos que Edmundo Ramírez Martínez, cuando era apenas una chicuela. Este amigo no deja de sorprendernos.

En Bosques del Peñar, habitantes y visitantes asiduos no hacen ya por lavar o mandar lavar sus coches, pues con la fuga de agua que baña todo el acceso no hay auto que llegue limpio al bulevar Luis Donaldo Colosio y aunque esté ya de más, de todos modos cabe mencionar que por los charcos no se ven los agujeros en el pavimento y quienes la pagan son las suspensiones automotrices.

De por sí trabajan poco y luego a la mera hora suspenden actividades, se trata de las y los diputados de la gloriosa LXV Legislatura local de Hidalgo, que sin mediar explicación pospusieron la sesión programada para ayer, lo que dio paso a un sinfín de suposiciones, como aquella de que seguramente no querían perderse la semifinal de la Champions league entre Manchester City y Real Madrid.

¿Recuerdan el Pacto por México de Miguel de la Madrid Hurtado y la Solidaridad de Carlos Salinas de Gortari, ambos priistas y neoliberales que intentaron así maquillar la crisis alimentaria nacional? Bueno, pues ahora el progresista Andrés Manuel López Obrador presenta el “pacto para controlar precios de productos de la canasta básica”, solo que este va más allá, digamos tipo Venezuela.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.