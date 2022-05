***

Aunque es sabido que nadie se atreve, pues podría pasarle como en el cuento de Alicia en el país de las maravillas, eso de que perderá la cabeza, alguien debería decirle al presidente de México Andrés Manuel López Obrador que entre más interfiere en el proceso electoral de Hidalgo, como eso de burlarse ayer del Tren Tolteca, inevitablemente hace dudar si su candidato va tan bien como dicen.

***

Y en más de temas electorales, a falta de presupuesto para competir en la guerra de lonas que llevan a cabo Morena y Va por Hidalgo (PAN-PRI-PRD) en zona Plateada de Pachuca, el equipo del candidato emergente del PVEM al gobierno de Hidalgo, José Luis Lima Morales, realizó un montaje donde aparece en medio de los mensajes enconados con aquello de que “Lima limará sus asperezas”.

***

Como es recurrente citar en este espacio, no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, pues este jueves se llevará a cabo la segunda de tres caídas entre Carolina Viggiano, Julio Menchaca, Francisco Xavier Berganza y José Luis Lima, quienes están llamados a debatir por segunda ocasión, ahora en Huejutla, por la gubernatura de Hidalgo y se advierte que el resultado sea definitorio.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

***

En el estacionamiento del centro de salud Jesús Corona del Rosal, en Pachuca, los agremiados al sindicato que comanda Sonia Ocampo lucen en los medallones de sus autos propaganda del candidato de Morena a la gubernatura, lo que indica que su dirigente tomó ya bandera o que la Secretaría de Salud es territorio sin ley, pues nadie les dice nada, mucho menos denuncian lo que podría ser un delito.

***

A saber, pero hay voces que afirman el retorno de la Feria San Francisco Pachuca Hidalgo para este año y no solo eso, que sería adelantada algunos meses, por aquello de que el sexenio se acaba los primeros días de septiembre, aunque es algo que se antoja difícil, toda vez que aún existen proveedores que no han podido cobrarle a la Operadora de Eventos los servicios prestados desde 2019.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.