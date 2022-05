***

Quien parece estar agazapado para no responder si efectivamente la ahora exsecretaria de Seguridad Pública, Adriana Yamillet Salazar Márquez lo alertó en su oportunidad de la falsificación de documentos y sellos, entre otras anomalías, en el ayuntamiento de Pachuca y que lo único que atinó a hacer fue desestimar el señalamiento, es el presidente municipal, Sergio Baños Rubio.

***

La hidalguense Ana Gabriela Simón responsabilizó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador de las burlas, señalamientos y acoso sufrido a partir de que la exhibió en un video durante una conferencia mañanera como parte de su intromisión en el proceso electoral de Hidalgo y le precisó que ella no es candidata a nada, solo militante de PRD en Tezontepec de Aldama.

***

Aunque los temas del segundo debate entre aspirantes a la gubernatura de Hidalgo fueron obras públicas, derechos indígenas y educación, que acarrean su alto grado de rezago, ningún otro hasta ahora como el de salud, abordado desde el primer encuentro, ha logrado unificar el criterio de los cuatro contendientes, quienes coincidieron que en ese rubro la entidad está para llorar.

***

El alcalde de Chilcuautla, Valente Martínez Mayor se quitó el pudor y las siglas del PRD para ponerse las de Morena, partido al que era ya público su apoyo. Otro que cambió de piel es el exalcalde priista de San Felipe Orizatlán, que apenas en marzo se decía amigo de Carolina Viggiano y recién apareció en Atlapexco haciendo campaña guinda, se trata de Manuel Rivera Fernández.

***

Del municipio que dice gobernar no sabrá nada, pero su afición por las marchas está intacta, se trata del alcalde de San Salvador, Armando Azpeitia, quien el domingo acudió a la Ciudad de México para marchar con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por el Día del Maestro, así que si alguien lo busca, seguro lo encontrará en la siguiente manifestación.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.