Si los trabajadores y concesionarios de centros de verificación vehicular no se manifiestan ayer, por el madruguete que les asestaron, ni quién se acuerde que existe secretario de Medio Ambiente en Hidalgo, mucho menos su nombre, un tal Said Javier Estrella García, que sin decir “agua va” revocó casi todas las concesiones y no podrán verificarse automotores en este segundo semestre.

Y es que Estrella García, que está más ocupado en recomendar personal en otras dependencias, como aquella encargada del suministro y sobre todo del cobro por el servicio de agua potable, podría dar la sorpresa que luego de revocar 49 de 52 centros de verificación vehicular los reasigne, nada más para dar el cerrojazo a esta administración, así como se hacía antes con las notarías.

Ya que sale al tema esto de que está por fenecer la actual administración estatal, parece que algunos secretarios olvidan que deben presentar la documentación correspondiente para integrar el sexto y último informe de gobierno, así que, aunque se pongan renuentes algunos de ellos, deben trabajar en eso, además de sus procesos de entrega-recepción, donde más de uno le pone maquillaje.

Atención: no es guerra sucia, es HUMOR. En grupos de WhatsApp circula ya un falso listado que da cuenta de la conformación del próximo gabinete de gobierno en Hidalgo, donde destacan en la Secretaría de Gobierno, Cuauhtémoc Ochoa; Finanzas, Natividad Castrejón; Obras Públicas, Ramón Ramírez; PGJEH, José Ramón Amieva, y Oficialía Mayor, Óscar Damián Sosa Castelán.

Van otros nombres, pero se insiste, no es para desestabilizar ni herir las delgadas pieles: Secretaría de Cultura, Pablito Vargas; Turismo, Joel Nochebuena; Medio Ambiente, Octavio Magaña; Agricultura, Pedro Porras; Desarrollo Económico, Arturo Williams Trejo; Transporte, Marco Ramos Moguel; Planeación, Luciano Cornejo; Salud, Francisco Chong; y Despacho, Napoleón González.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.