Cuando el aún presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del estado, Ricardo Baptista, afirma que no toma decisiones, está en lo correcto, pues solo funge como emisario y lo interesante es saber qué mensaje entregó a la secretaria general del CEN priista, Carolina Viggiano, durante la reunión que sostuvieron en la Ciudad de México, así como la respuesta que trajo a la UAEH.

Son ya recurrentes las muertes de reos en el penal de la Lima en Jaltocán. Ayer fue encontrado sin vida, dentro de su celda, un recluso que purgaba condena por secuestro, que era originario de Tizayuca y acababa de ingresar. Con este suman ya tres decesos en lo que va del año y habría que contabilizar los ocurridos el año pasado, así como los intoxicados que estuvieron a punto de morir.

Comienzan a descuadrarse los planes sucesorios de Raúl Camacho Baños, presidente municipal de Mineral de la Reforma, toda vez que decidió imponer a su esposa Areli Maya Monzalvo como candidata panista al ayuntamiento (si es que el partido no la desconoce antes), lo que generó ya molestia en Neydy Ivone Gómez, síndica hacendaria que ahora reclama al alcalde promesas incumplidas.

Nahúm Ortega Camargo renunció a la secretaría de Movimiento de Pueblos Unidos de Hidalgo al acusar intromisión de algunos priistas en la agrupación que presume cercanía con Movimiento Regeneración Nacional. Señaló prácticas irregulares en el manejo de recursos que se dispersan entre jóvenes de la Huasteca y Sierra Alta de Hidalgo por lo que prefirió abandonar el cargo.

Quienes dicen no abandonarán su militancia son los perredistas hidalguenses, ya que el domingo pasado ratificaron su pertenencia y por el momento no se registra alguna renuncia relevante. Antes del 15 de septiembre habrá Congreso Nacional y no está considerada la donación de su registro a Futuro 21, aunque se insiste que esa agrupación será la evolución del disminuido partido del sol azteca.

ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.