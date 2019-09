***

Una nueva tragedia carretera se registró ayer cuando una ambulancia de Alfajayucan se impactó contra un camión de carga con saldo de cuatro muertos, entre ellos un menor de apenas diez años de edad. El alcalde, Toribio Ramírez informó que se trasladaban al CRITH Ixmiquilpan, pero otras versiones señalan que se dirigían al evento del presidente Andrés Manuel López Obrador.



Y sobre la presencia del mandatario nacional en el Hospital Rural de Ixmiquilpan, quien pudo acceder al templete, pero sin emitir discurso alguno fue el rijoso presidente municipal, Pascual Charrez Pedraza. Por cierto, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del estado, Ricardo Baptista no hizo acto de presencia, dirá que por sesionar, otros afirman que no fue requerido.



La participación del secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), José Nabor Cruz, causó incomodidad en los organizadores del Séptimo Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Económico Administrativas de la UAEH, ya que durante su ponencia reconoció el avance estatal en el combate a la pobreza mediante programas y acciones.



La supervía Colosio, tramo Chacón, permanece en penumbras porque la administración de Mineral de la Reforma que encabeza Raúl Camacho Baños no ha querido celebrar contrato con la Comisión Federal de Electricidad, además, se ha registrado el robo de combustible a la planta generadora que dejó instalada la empresa constructora mientras el citado ayuntamiento manda conectar la luz.



Ni tardo ni perezoso, el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca, que lidera Percy Espinosa Bustamante, advirtió que sus agremiados descansarán el próximo lunes 16 de septiembre, por conmemorarse el grito que dio inicio a la guerra de Independencia, y aquellos agremiados que deban laborar recibirán el pago extra correspondiente, así que ya se frotan la manos.



ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.