***

Se recrudece el malestar de los elementos policiacos de Pachuca, quienes desde principios de mes amagan con irse a huelga. Ahora señalan a la administradora de la secretaría de Seguridad Pública Municipal, Margarita Aguirre y al almacenista, Edgar Vargas Boneta de malversar los recursos para gasolina.

***

A tres meses de asumir el cargo como titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de Hidalgo, Abel Rodrigo Llanos Vázquez no ha cumplido la palabra empeñada ante familiares de personas no localizadas, como ocurre con los padres de Carla Donají, a quienes visitó en su domicilio recién asumió la encomienda, pero al momento no han tenido avance ni han vuelto a saber de él.

***

Incondicionales del exdirigente del SNTE en Hidalgo, Moisés Jiménez Sánchez, permanecen infiltrados en Morena para generar controversia en su Consejo Estatal y adjudicarse, en el discurso, el triunfo electoral del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La maestra huasteca María de Jesús Barragán, quien además milita en Podemos y MxM, es una de estas reventadoras.

***

Ahora que viene la conformación del presupuesto anual habrá que atarles las manos a los diputados locales, pues se ponen muy austeramente republicanos con los demás, pero a ellos les gusta incrementar sus partidas, como la destinada al rubro de Desarrollo Parlamentario que para 2019 aumentó 62.1 por ciento, es decir, 36.4 millones de pesos más que los ejercidos durante 2018.

***

La militancia del Partido del Trabajo espera que este lunes a las 14:00 horas arribe a Singuilucan el controvertido diputado federal, Gerardo Fernández Noroña, para encabezar una asamblea pública en el jardín central. Ayer estuvo en Actopan, con eso que se tomó ya en serio que puede competir a la presidencia de la República, en su dimensión paralela comenzó a recorrer el país para hacer presencia.

ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.