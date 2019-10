***

Hacia la recta final de su mandato, la presidenta municipal de Pachuca continúa sin mostrar buenos oficios políticos, para muestra de ello, la graciosa huida que emprendió la mañana de ayer tras la irrupción que sufrió la sesión del cabildo. La alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán atinó a salir casi corriendo en lugar de hacer frente a las demandas que le fueron planteadas en el salón.

***

Por comparar burlonamente la tauromaquia con la interrupción del embarazo, el diputado local, Jorge Mayorga, fue amonestado por la secretaria de Derechos Humanos y Sociales de Morena, Irma Hernández, quien se apersonó ayer hasta su curul durante la sesión ordinaria para exigirle por escrito que ofrezca una disculpa pública. En 2018 fue acusado de ejercer violencia política de género.

***

Los agremiados a la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) están convocados a conmemorar mañana sábado el 75 aniversario de la organización con una concentración en el zócalo de la Ciudad de México a partir de las 9:30 horas. Los representantes sindicales, coordinadores regionales y secretarios de organización serán los encargados de la logística.

***

El pretendido partido político México Libre no quita el dedo del renglón y realizará en Hidalgo su asamblea fundacional número cien, concretamente en el Salón Macros a las 10:00 horas de pasado mañana (domingo). El expresidente de México, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa convoca ya a simpatizantes de Mineral de la Reforma y Zempoala, aunque no él no acudirá, a registrarse.

***

Luego de varios meses de espera, finalmente rindió protesta la nueva dirigencia municipal del Partido Acción Nacional en Pachuca, que encabeza la regidora Ruth León Cruz. El exsenador, Juan José Rodríguez Prats acudió a la ceremonia en el marco del 80 aniversario del instituto blanquiazul, celebrado en el Teatro Hidalgo Bartolomé de Medina, donde impartió una conferencia a la militancia.

ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.