Apenas hace unas semanas regaló unos planos para una unidad deportiva en Mixquiahuala, en su calidad de director de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral de la UAEH, y ahora ocupa además la representación de Morena ante el IEE, se trata de Alejandro Olvera Mota quien ha desfilado ya por Movimiento Ciudadano, PAN, el fallido PSD y anteriormente en el PRD.

Más que la afluencia, crece la inconformidad hacia el nuevo centro comercial Plaza Explanada por la cancelación del retorno ubicado en el bulevar las Torres, que direccionaba la circulación hacia Pachuca. La obstrucción de la vialidad genera conflictos, así como accidentes en una de las zonas de mayor afluencia de la región, donde colindan la capital hidalguense y Zempoala.

Quedó definido el calendario de comparecencias que se llevará a cabo a partir del 14 de octubre con las participaciones de los secretarios de Política Pública, José Luis Romo y del Medio Ambiente, Benjamín Rico y que culminarán el miércoles 30 del mismo mes con la presencia de la secretaria de Finanzas, Jessica Blancas. Además de secretarios acudirán directores generales como Héctor Pedraza.

Ahora fueron deportistas quienes tuvieron que manifestarse en la secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de Hidalgo ante el incumplimiento de la construcción de la unidad deportiva comprometida para la colonia Cristina Rosas de Pachuca y para la cual existe un presupuesto de 16.5 millones de pesos, según afirmaron los inconformes liderados por Netzery y Elber López.

El presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, José Octavio López Presa le puso su repasada a los dirigentes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), que no quisieron firmar el acuerdo Firmamex para combatir la corrupción, al afirmar que hicieron bien en no presentarse, pues si no tienen ética, no tienen cabida ahí.

ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.