El secretario de Formación Política de Morena, Carlos Mendoza Álvarez, quedó fuera del próximo Consejo Estatal partidista al no conseguir los votos necesarios durante la asamblea distrital de Tepeapulco. En noviembre próximo, dicho Consejo elegirá a los integrantes de la nueva dirigencia estatal, donde la duda no es quién ganará, sino con quién se reportará.

Agremiados a la Cámara Nacional de Comercio en Tula manifiestan que sus ventas han bajado debido a la inseguridad que prevalece en la demarcación, por lo que solicitaron ya la intervención de la Policía Estatal y Federal, con quienes sostendrán una reunión el próximo 12 de noviembre, luego que las autoridades municipales han quedado rebasadas por la delincuencia.

Quienes tampoco tuvieron cabida en las asambleas de Morena fueron los simpatizantes del grupo universidad, aunque sabían que no estaban en el padrón y que no contaban con el Código QR para acceder, no faltó quien hiciera el intento fallido para confirmar que no podrán integrar el próximo Consejo Político Estatal, que en breve rendirá protesta, aunque Abraham Mendoza insiste en abrirles la puerta, motivo por que podría perder el favor del presidente AMLO.

Quien se ha revelado como todo un humorista involuntario es el diputado local por Metepec, José Luis Muñoz. Para muestra, la carcajada generalizada que arrancó ayer a quienes asistieron a la comparecencia del secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, cuando al pasar lista de asistencia cambió el nombre de la diputada Tatiana Tonantzin por Tatiana Tonatiuh (Ángeles).

ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.