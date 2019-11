***

Las indagatorias contra el exjefe policiaco de Zimapán, detenido mientras manejaba una camioneta robada, podrían conducir hasta el alcalde Erick Marte Rivera Villanueva, quien extrañamente se empeñó en contratarlo, pese a tener antecedentes penales. Hasta el momento el presidente municipal no se ha deslindado de su ahora exfuncionario y tampoco ha nombrado relevo.

***

Ahora resulta que los Servidores de la Nación que solicitaron la destitución del subdelegado del Bienestar para la Huasteca hidalguense, Gelasio Velázquez Hernández, pertenecen al grupo político de la diputada local morenista por Huejutla, Doralicia Martínez Bautista, adversaria política del funcionario federal que buscaría dejarlo fuera de la lucha por la candidatura municipal.

***

Según la perspectiva del jefe policiaco de Mineral de la Reforma, Fernando Reyes Martínez, las agresiones que sufren las mujeres de aquella demarcación dentro del seno familiar son porque no se quieren y no se valoran, así que no es un asunto de la policía, sino de las 423 víctimas que se han dejado violentar por varones entre enero y septiembre. Vaya que le hace falta sensibilización.

***

Personajes como Rodrigo Navarrete, quien dice ser doctor honoris causa y el aspirante más joven a la candidatura municipal por Pachuca, demostró que gusta de lucrar con el dolor ajeno, pues tomó como bandera la lucha contra los feminicidios para llevar agua a su molino durante la marcha de ayer e intentar darse a conocer entre el electorado.

***

Margarita Zavala Gómez del Campo convocó a sus amigos, dice, de Acatlán Tulancingo, Cuautepec, Santiago Tulantepec, Acaxochitlán, Tenango de Doria, Agua Blanca, Metepec, San Bartolo Tutotepec y Huehuetla a participar en la asamblea fundacional de México Libre celebrada en un hotel de Tulancingo, donde parece que no tuvo muchos amigos.

ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.