Vaya decepción la que se llevaron los habitantes de una colonia al pie del puente Las Torres, pues cuando la autoridad estatal les anunció la pavimentación de una calle pensaron que les había hecho ya justicia la revolución, pero no, no fue la calle que supusieron sino un acceso de apenas 50 metros que está dentro de un terreno particular que a todas vistas ahora podrá ser fraccionado.

Desde el pasado 7 de agosto este espacio alertó que si de pronto algún avezado político hidalguense presumía su “doctorado honoris causa”, sépase de una vez que le habría costado miles de pesos, pues ese tipo de reconocimientos son comprados, no logrados. Y nada, el alcalde de Zimapán, Erick Marte Rivera, hace ya lo propio con su condecoración del Claustro Doctoral Iberoamericano.

El desaforado Cipriano C.P. nuevamente recibe apoyo en especie de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pues la institución destinó a uno de sus empleados para testificar a favor del imputado de homicidio doloso, al afirmar que en los videos de prueba ni siquiera se aprecia que la Ford Raptor haya impactado a los demás vehículos, eso es defender lo indefendible.

La dirigencia de Morena en el distrito 06 convocó a la militancia de Pachuca y Mineral de Reforma para acudir a la capital del país a celebrar el primer año de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. La cita para el gustoso acarreo, de Pachuca al zócalo capitalino, fue a las primeras horas de ayer en el parque Hidalgo.

Quien redacta ya en espanglish sus quejas (y ofensas) tuiteras es el buen Daniel Ludlow, esposo de la alcaldesa pachuqueña, Yolanda Tellería. Reclamó a Caasim haber destruido una calle recién pavimentada por el ayuntamiento. En respuesta, se le informó que el desazolve y rehabilitación de rejillas pluviales fue a solicitud de la autoridad municipal (pues las taparon con el pavimento).

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.