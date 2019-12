***

Conforme pasan los días se perfilan quienes llegarán a la final en la contienda por una candidatura para la alcaldía de la capital del estado por el Revolucionario Institucional. Muchos suspirantes ya se quedaron en el camino, pues solo dos se mantienen como posibles, Benjamín Rico Moreno y Luis Jaime ‘El Médico’ Osorio; lástima, ya será para la otra en cuatro años.

Son constantes los comentarios que en la secretaría particular del gobierno del estado nada más no le aguantan el ritmo a su titular, Alejandro Enciso Arellano, pues si de trabajar se trata, él está todos los días de la semana, dándole, dándole y dándole. A ver si esto no pone nerviosos a algunos secretarios, ya que parece que mucha gente pide lo tomen de ejemplo y piden que así sea en todas las demás dependencias, tal parece que algunos titulares (ya sabemos quiénes) no van a aguantar.

Mucho han sido comentadas las cuantiosas y contraproducentes asesorías contratadas por el diputado local Ricardo Baptista, pero resulta que otro personaje afecto a este tipo de ayudas es el alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho, quien este año destinó 33 millones de pesos a ese rubro, cuando lo aprobado por el cabildo eran únicamente 5 millones de pesos.

Una constante de las autoridades municipales es quedarse sin dinero a finales de año, por ejemplo, el siempre polémico alcalde de Santiago de Anaya, Jorge Aldana, que dice no completar para los aguinaldos, o el aún más polémico edil de Zimapán, Erick Marte Rivera, que el viernes pasado visitó palacio de gobierno en busca de recursos para hacer frente a sus muchos compromisos pendientes.

En redes sociales circula un señalamiento contra una funcionaria menor de la Secretaría de Movilidad y Transporte de nombre Ada Eliza Gómez Benítez, quien con su camioneta con placas HMB194A, habría dado un recargón a otro auto y aprovechó la inocencia del conductor afectado para darse a la fuga. Le dijo que se movieran para evaluar los daños y no estorbar, pero se le esfumó.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.