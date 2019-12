***

A quien señalan de hacerle a la Mata Hari, por aquello de agente doble, es a Rosa María Baltazar Téllez, agremiada del sindicato burócrata del poder Ejecutivo, pero también sindicalizada de la UAEH. Resulta que habría sido ella quien balconeó el opulento Congreso gremial realizado en Cancún, Quintana Roo, patrocinado por la máxima casa de estudios, la que dice no tener ya dinero para sus jubilados.

***

A pesar de que las policías estatal y municipal difunden ya operativos especiales por fin de año, como el #OperativoAguinaldo, la realidad es que por las noches no se ve ninguna patrulla resguardando los cajeros automáticos del primer cuadro de la capital hidalguense, a menos que la guardia sea únicamente a petición de parte o estén a la espera que la gratificación sea entregada a los trabajadores.

***

El que no ve para cuándo su incorporación a Morena y parece buscar ya nuevos horizontes en Nueva Alianza o el Verde Ecologista, es el exdiputado local priista, Ernesto Vázquez Baca quien además, fallidamente quiso demostrar su dominio de la jerga electoral y solamente redundó al enunciar “comisios (así, con S en lugar de C) electorales”, aunque lo importante es que no pierde el entusiasmo.

***

O el depuesto diputado federal, Cipriano C.P. continúa dirigiendo su organización desde la cárcel o sus huestes ya cobraron vida propia y aplican aquella de, la vida debe de continuar, pues den días pasados Movimiento Social Patriótico convocó a la reinauguración de una pavimentación en la comunidad Remedios de Tasquillo, donde realmente pocos extrañaron la figura del autonombrado líder indígena.

***

Con esos amigos… resulta que los legisladores de Morena Ricardo Baptista y Roxana Montealegre subieron a sus cuentas de Twitter una fotografía para consignar el arduo trabajo que realizan en la configuración del presupuesto y de su agenda legislativa para el resto del periodo sin considerar que en la imagen se aprecia totalmente reventada a su compañera Lisset Marcelino Tovar.