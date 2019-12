***

Debo no niego, pago no tengo, frase a la que parece recurrir el alcalde de Tula, Ismael Gadoth Tapia Benítez, ya que cerrará el año sin poder liquidar deudas con algunos proveedores no revelados. El ayuntamiento que encabeza el priista debe algo así como 3 millones de pesos y será hasta enero de 2020, en el mejor de los casos, cuando esté en condiciones de saldar esos compromisos.

***

Y hablando de Tula, el actual diputado local por aquel distrito y aspirante a la candidatura de Morena a esa alcaldía, Ricardo Baptista González, quiere hacerle al titiritero y simular que tiene músculo político regional, para ello utiliza al denominado gobernador hñähñú de San Ildefonso en Tepeji del Río, César Cruz Benítez, para cuestionar instituciones en busca de espacios laborales.

***

El que no pudo ya promover marchas estudiantiles, pero sí bailes amenizados con sonideros, es Rodrigo Navarrete, el aspirante a la alcaldía de Pachuca que dice ser independiente. El asunto es que vecinos de barrios como San Clemente, donde está programado para el sábado próximo, se manifiestan ya contra estas amenidades al afirmar que solamente generan venta de alcohol y enervantes.

***

Y sobre bailes de fin de año, integrantes de la LX Legislatura de Hidalgo sostuvieron un reencuentro con motivo del fin de año en el restaurante El Floklor de Pachuca, donde tras varias horas de convivencia decidieron sacarle brillo a la pista, como la exdiputada local, Edna Geraldina García Gordillo que sacó sus mejores pasos de baile para impresionar al ritmo de los cumbiones.

***

Luego que el alcalde de Zimapán, Erick Marte Rivera, ordenó un operativo “patito” para autoengañarse y poder decir que los policías cumplen a cabalidad con los requisitos, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo llevó a cabo una revisión verdadera y concluyó que existen serias deficiencias en los exámenes de control y confianza, así como en el Certificado Único Policial, entre otros.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.