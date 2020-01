***

Ya falta menos para que concluya el levantamiento de encuestas que habrán de incidir en la designación de candidaturas a las 84 presidencias municipales por el Partido Revolucionario Institucional. El otrora poderoso anticipa que alzará una treintena de triunfos aunque no se vea aún con qué abanderados lograrlo. Las encuestas buscan identificar a las y los aspirantes mejor posicionados.

***

Pese al enojo del alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho, la ahora síndica hacendaria con licencia Neydy Ivone Gómez conformó una asociación, recorre fraccionamientos y busca el apoyo de delegados y exdelegados con la intención de hacerse de la candidatura blanquiazul a la presidencia municipal. Parece que una vez más se enfrentará a la diputada, Areli Maya Monzalvo.

***

El que convocó a un desayuno para curarse en salud y anticipar que buscará evitar heredar deudas a quien le preceda en la alcaldía de Tula fue Ismael Gadoth Tapia Benítez. El actual presidente municipal afirmó que arrancará 2020 con el desarrollo de obra pública, aunque al momento registra rezagos del año anterior, y se dio tiempo para presumir conversaciones con el presidente de México.

***

Quienes no soportaron ya las burlas del ayuntamiento de Pachuca que encabeza Yolanda Tellería fueron los vecinos de la calle Rafael Vega Sánchez en la colonia Periodistas, que tras cuatro meses de pavimentación inconclusa y daños a sus autos, decidieron cerrar la calle como protesta. No se descarta que esta demora sea una represalia contra ellos por rechazar la instalación de parquímetros.

***

No hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza. Medio centenar de trabajadores que no lograron justificar su existencia, algunos de ellos los famosos “superasesores”, no renovaron contrato, pues comenzó ya el adelgazamiento de la nómina legislativa que Movimiento Regeneración Nacional se dedicó a engrosar cuando ocupó la presidencia de Junta de Gobierno del Congreso del Estado.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.