***

Estratégicamente no hay fecha para renovar autoridades auxiliares en Mineral de la Reforma, pues el alcalde Raúl Camacho no quiere arriesgar lo que le queda y busca mantener a sus delegados incondicionales hasta que pase la elección municipal, por eso no ha sido emitida la convocatoria correspondiente, aunque es sabido que cuando no gana arrebata, como ocurrió en Los Tuzos.

***

Aunque todavía no se sabe cómo ni cuándo, pero se advierte ya que los mensajes que emitan las y los candidatos a alcaldes a través de redes sociales serán contabilizados como parte de su campaña y es más, se observarán previamente para detectar si constituyen actos anticipados de campaña, así que todos aquellos que andan muy activos desde ya, a ver si no se les cae por adelantados.

***

Tras haber cancelado la visita prevista para el miércoles pasado, el secretario de Hacienda y Crédito Público, el hidalguense Arturo Herrera Gutiérrez, estuvo el viernes en la Huasteca hidalguense, concretamente en Tehuetlán, Huejutla y en el puente del cruce carretero que conduce hacia el Álamo, Veracruz, para más tarde recorrer las instalaciones del C5i, todo muy cerrado y de bajo perfil.

***

Los robos a plena luz del día continúan en Zimapán y ni la militancia panista es ajena a este fenómeno. Hace dos meses el partido del alcalde Erick Marte Rivera Villanueva prometió atender las demandas de seguridad, pero ante la falta de respuesta por parte del edil, el administrador del grupo de WhatsApp decidió dar de baja a algunas integrantes, pues las quejas simplemente no cesan.

***

Circular por la avenida del Palmar para integrarse al bulevar Colosio, con dirección al distribuidor vial del mismo nombre, es toda una aventura extrema porque a la Secretaría de Obras Públicas estatal no le viene en gana señalizar el laberinto a seguir para cumplir el cometido. Aunque sea, debería colocar cartulinas amarillas en los postes, a menos que quieran ahorrarse hasta ese presupuesto.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.