***

La diputada local con licencia, Tatiana Tonantzin P. Ángeles Moreno, ha tenido el mal tino al aprovechar la pandemia de coronavirus para sostener sus mensajes proselitistas encubiertos, esos donde afirma que esta crisis de salud y económica representa una oportunidad para construir un mejor México, uno con verdadero sentido social, según afirma la representante por el distrito de Actopan.

***

Otros que andan solidarios son los dirigentes de Movimiento Antorchista, quienes expresan al personal médico que no están solos, aunque el Gobierno federal no les entregue el equipo necesario para poder salvar vidas durante esta pandemia. Y bueno, esta organización tiene ya centros educativos, rutas de transporte público y tiendas de abasto, así que no les vendría mal algún hospital.

***

Vaya señales las que amanecieron ayer en distintos monumentos de Pachuca, pues algunos personajes históricos labrados en piedra se pusieron cubrebocas, desde héroes de la revolución, hasta el malogrado candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio. Acto seguido el gobierno emitió el acuerdo que especifica quiénes deberán usar esta protección: servidores públicos y locatarios.

***

Quien siente pasos en la azotea, digamos que hasta golpe de estado, es el alcalde de Emiliano Zapata, Antonio Espinoza Espinoza, y digamos que ¿cómo no?, si 40 policías municipales se apostaron en la sede del ayuntamiento para denunciar las anomalías existentes en la corporación, así como la veneración de los superiores hacia el dios Baco, gusto mostrado incluso dentro de las oficinas.

***

Donde continúan los problemas relacionados a las entregas del programa Hidalgo Te Nutre es en Huejutla, donde unas 60 mujeres de las colonias Niños Héroes y Bella Airosa reclamaron que siguen a la espera del beneficio, mientras que gente de otros barrios, colonias y comunidades ya hasta se la terminó. Aseguran haber sido enlistadas por la Secretaría de Desarrollo Social, pero aún nada.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.