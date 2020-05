***

Siguen las quejas contra el alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho, por la pésima calidad de los insumos que provee para contrarrestar la expansión del coronavirus en la demarcación. Resulta que el gel antibacterial que surte a los comerciantes no cuenta con el porcentaje de alcohol indicado, aun así, los obliga a usarlo para que luzca su imagen, de lo contrario amenaza con cerrarlos.

Luego del escándalo protagonizado por Manuel Bartlett Jr y la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, la dependencia pretende ahora devolver los 20 ventiladores que le compró en 1.5 millones de pesos cada uno, los más caros de esta pandémica historia de coronavirus, según, porque no tienen pantalla táctil. ¿Y el dinero?, nuevamente según, que ni había sido depositado.

La población de Metztitlán ve con gran preocupación el desempeño del Hospital INSABI COVID-19 No. 3, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, toda vez que en mes y medio de operación no hay muchos pacientes qué atender y debido a los moditos de los responsables, una docena de trabajadores dieron ya un paso al costado, aunque eso sí, la erogación en la nómina sigue igualita.

Conforme avanza el tiempo, el panorama electoral para Morena se desdibuja en Hidalgo y así lo entiende el grupo universidad, que estaría ya por convenir con el Partido del Trabajo (PT) para volverlo su nueva franquicia, bueno, plataforma política para desplegar su estructura, como ocurrió con el PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, el fallido PSD y el citado ya movimiento lopezobradorista.

Y hablando de, en el Instituto de Ciencias Económico Administrativas de la UAEH existe malestar porque no fue emitida la convocatoria para concurso de oposición en pos de las asignaturas y horarios, simplemente porque no existen vacantes y la duda es: ¿qué pasará con los docentes que se quedaron sin asignaturas por liquidación o cómo se las van a reponer? Hasta ahora no hay respuesta.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.