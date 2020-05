***

Para Javier Vázquez Calixto la eventual incorporación del grupo universidad al Partido del Trabajo resulta chisme de lavadero impulsado por algunos militantes, al menos esa es la percepción del comisionado estatal del partido de la estrella. En tanto, circula ya una fotografía donde se aprecian en un restaurante a los antes antagónicos Óscar Damián Sosa y la petista Diana Bayardo.

El escándalo por la compra de ventiladores con sobreprecio, que había realizado sigilosamente la delegación del IMSS en Hidalgo al hijo de Manuel Bartlett, estalló y la secretaría de la Función Pública se vio forzada a iniciar no una, no dos, sino siete líneas de investigación al respecto. A ver si no al final, el retoño del director general de la CFE se queda con los aparatos y los 30 millones de pesos.

Y en una postura que conjuga un eventual adiós a Morena y el caso de los ventiladores, la diputada federal del grupo universidad, Lidia García Anaya, exigió a sus homólogos no ser tapadera de nadie en temas de corrupción, más cuando se trata de la salud de los mexicanos. Es decir, su discurso resultó más golpeador que el de los opositores, ¿será una señal de despedida hacia la #4T?

El programa de restricción vehicular en Hidalgo ha generado un sinfín de historias que apuntan hacia todos lados, desde los automovilistas que se pasan de vivos, hasta los que dicen ser objeto de abusos, como el conductor del auto con placas HHL-713-B, quien afirma estaba estacionado, pero los policías de la patrulla estatal HG-261A-1 refutaron que estaba en circulación y se lo llevaron.

Habitantes del fraccionamiento La Providencia se quejan de la inseguridad provocada por la omisión de la Policía Municipal de Mineral de la Reforma, que se desentiende de los llamados de auxilio. Desde hace un par de semanas se han incrementado los delitos, pero los agentes parecen imitar al alcalde, Raúl Camacho Baños, quien simplemente anda desaparecido de sus tareas.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.