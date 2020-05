***

Las quejas contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no cesan. En el Hospital General de Zona No. 8 de Ciudad Sahagún en Tepeapulco, “aislaron” con un plástico añadido el área de pacientes con coronavirus. Ya que la delegación del IMSS no entregó, según, los 30 millones de pesos a Manuel Bartlett Jr. por los ventiladores, debería destinar algunos pesos a ese nosocomio.

***

La familia de la excandidata a la alcaldía de Huazalingo, Estéfana Lucero Marcos, enfrenta un escándalo más, luego que su querubín Eliot A. M. fue acusado ante el Ministerio Público de propinar tremenda golpiza a su compañera sentimental, al grado de resultar hospitalizada. La morenista contendió en 2016 a la presidencia y es conocida por solapar las bravuconerías de su chamaco.

***

Aunado a las magras medidas para combatir la expansión del coronavirus en Mineral de la Reforma, la población arremete ahora contra el director municipal de Protección Civil, Elías Daniel Corona de la Torre, quien se ha dejado ver públicamente sin cubrebocas o apenas cubierto con una especie de paliacate, cuando es una de las autoridades que más contacto tiene con la ciudadanía.

***

Ahora son los concesionarios del transporte público, de la ruta Chavarría-Centro, quienes piden a los usuarios denunciar a los choferes que excedan 50 por ciento del cupo durante esta interminable etapa de pandemia por coronavirus. Según los samaritanos empresarios transportistas, han reducido y hasta eliminado la cuota diaria a sus trabajadores para evitar que suban gente de más.

***

En viernes de quincena, pero enmarcado en la fase tres de la emergencia sanitaria por la pandemia mundial de coronavirus, trabajadores del ayuntamiento de Pachuca, donde hasta ahora dos compañeros han dado positivo a ese mal, abarrotaron las calles periféricas a la casa Rule para poder cobrar su salario, por único día, cuando anteriormente podían hacerlo entre el 15 y el 17 de mes.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.