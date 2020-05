***

Los temas torales le pasan de largo, pero qué tal promociona su imagen personal con las desarticuladas obras de la mal llamada #4T. El cuestionado diputado federal Gustavo Callejas Romero presume y se adjudica la edificación de las Universidades para Bienestar Benito Juárez, como la que se ejecuta en Chilcuautla. Por cierto, con mano de obra local, sin querer recurrir a constructoras.

***

Uno de los operadores financieros de más confianza durante el sexenio osorista, Martín Hernández Roa, fue visto en el mercado del fraccionamiento Piracantos de Pachuca, a diferencia de aquellos tiempos del peñismo, cuando su ruta era la exclusiva avenida Mazarik en la colonia Polanco de la CDMX. Quienes lo vieron se preguntaron si era un baño de pueblo o se le acabó ya la riqueza.

***

El experredista de Huautla, ahora volcado hacia Morena, José Guadalupe Pérez Ramos, anda muy inquieto golpeteando a la alcaldesa novoaliancista Martha Hernández Velasco, para poder llevar agua a su molino, toda vez que el famoso ‘Cucaracho’, como ampliamente lo identifican sus amigos, quiere ser candidato a presidente municipal, pues ya en el pasado le alcanzó para una regiduría.

***

El rey del chiste involuntario, favor de no confundir con el campeón del humorismo blanco o el de la hora chimengüenchona, Ricardo Baptista, afirma que el programa estatal Hoy no Circula, no consideró la necesidad de las personas y por lo tanto, no funciona. Ahora sí que se mordió la legua, pues para omisiones se pinta solo, como cuando ignoró la comunidad indígena y la SCJN lo exhibió.

***

La mortandad por coronavirus llegó a la Agencia de Seguridad del Estado de Hidalgo. Un efectivo perdió la vida a consecuencia de esta enfermedad, que ataca a prácticamente todos los países del mundo y que en la entidad está en alarmante crecimiento. Sus compañeros y jefes lamentaron la pérdida del uniformado, pero ahora la incertidumbre radica en si habrá o no otros contagiados.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.