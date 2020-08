***

A la presidenta municipal de Pachuca no le quedó más que dar su brazo a torcer y acceder a que las ganancias obtenidas por el sistema de parquímetros sean repartidas también entre los locatarios de los mercados del primer cuadro de la capital estatal y no solamente entre los acaudalados locatarios, como su allegado, el regidor panista Jorge Ortega Morel, quien repartió y no compartió.

***

La manifestación a las puertas de la sede nacional de Morena contra el cantautor tulancinguense, Francisco Xavier, es considerada por algunos como un montaje del propio aspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía de Pachuca, mientras que otros la atribuyen al también suspirante y fallido practicante de Tik-Tok, José Luis Lima Morales, quien habría orquestado la movilización femenina.

***

Mientras Hidalgo permanece al selecto grupo de entidades donde los casos de coronavirus van en aumento, en el Valle del Mezquital se incrementa la tensión con la investigación que se lleva a cabo para determinar si el mortífero virus viaja a través de las aguas negras que llegan del Valle de México y que son utilizadas para el riego de hortalizas, pues dicen los campesinos, genera psicosis.

***

Ahora resulta que Guillermo ‘Billy’ Álvarez encontró sumamente lucrativa la derrota durante los últimos 23 años, al menos la futbolística, pues el equipo Cruz Azul recibía 40 millones de pesos al año por perder los torneos de Apertura y de Clausura sin importar los sentimientos de la afición cementera, ni dejar en ridículo a la institución. ¿Ahora también le gustará perder en los tribunales?

***

Como si no fueran ya suficientes los procesos para designar concejales municipales (aquellos que dicen que están definidos ya, pero a menos de un mes la realidad es que no se ve mucha claridad), así como candidatos a las alcaldías, regidurías y sindicaturas, se suma ahora la selección de cuatro consejeros que habrán de integrarse a la Junta Local de Hidalgo, así que se abren apuestas.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.