Quien rompió ya el silencio es David Penchyna Grub. Afirma que no sobornó ni fue sobornado por nadie en el tema de la Reforma Energética, es más, dice que con Emilio Lozoya solo tuvo graves diferencias personales por aquel asunto, que quien quiera creerle está en su derecho, pero que si viene a contar cositas malas de él, lo manden todos a volar y digan que no él no fue, así, casi tarareando.

Más tardó en presentarse en sociedad, a través de una videoconferencia, que en padecer su primera manifestación como virtual candidato de Morena a la alcaldía de Pachuca, se trata de Pablo Vargas, a quien un reducido grupo de personas acusó en la sede nacional del partido de ser una imposición, calificativo que retomó en video el contendiente José Luis Lima para quejarse del proceso.

Quien borró el color azul de su propaganda, con motivo de su cuarto año de gobierno, fue la alcaldesa panista de Pachuca, Yolanda Tellería. No se sabe si ella puso distancia o su partido le pidió que lo hiciera para no afectarlo más. Por cierto, su excolaborador Rubén Muñoz no resultó candidato de Podemos a la capital estatal, sino Jorge Conde Jr, tras hacer la visita de las siete casas.

A quien le cayó encima la justicia divina fue a Edgar Morales Olivares, que pretendía convertirse en candidato de Morena a la alcaldía de Metztitlán, luego de causar la muerte de una mujer y un bebé el año pasado cuando manejaba en presunto estado de ebriedad. Resulta que a la representación electoral del partido “se le olvidó” registrar a este personaje ligado a René Bejarano.

La solicitud sanitaria de posponer nuevamente el proceso electoral para renovar los 84 ayuntamientos de Hidalgo alienta las pretensiones del sector morenista que pugna por la postergación y su empate con los comicios federales, petición que a más de uno hizo pensar que las baterías oficiales estarían ya colocadas, no con miras a las municipales, ni a las intermedias, sino a las estatales.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.