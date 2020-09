***

Este viernes llega a su fin el periodo municipal 2016-2020 y muchos ediles se convertirán en prófugos de la justicia, como en Atitalaquia, donde María Antonieta Herrera tendrá que huir. Los que no, simplemente no tendrán, o no deberían tener, cara para mirar a sus paisanos, como el caso de Tula, donde Gadoth Tapia permitió el incremento de la delincuencia, proporcionalmente al de sus y bienes.

Ya lo dice el viejo y conocido refrán: candil de la calle, oscuridad en su casa. La diputada federal plurinominal Marivel Solís Barrera se vistió de luces en Chalma, Veracruz, donde entregó 2 mil cubrebocas, a diferencia de San Miguel Cerezo en Pachuca, donde escamoteó 180 prendas y del gel antibacterial ya ni hablamos. ¿Tendrá acaso el grupo universidad algún interés en aquella tierra?

Siempre se caracterizó por dar la mala nota y hacia la última semana de su mandato municipal no podía ser diferente, pues ahora se comenta que el alcalde de Tepeapulco, Alfonso Delgadillo, habría contraído coronavirus, al igual que varios de sus funcionarios por lo que estaría resguardado en su domicilio, aunque no sería raro que se tratara de una estrategia para darse ya por huido.

Cuando se constituyó el Patronato de la UAEH, A.C., rindió protesta como tesorero Francisco Zamudio Isbaile, sobre quien pesa ahora una orden federal de aprehensión. Otros que conformaron aquel grupo, además del presidente Gerardo Sosa, fueron Francisco Tellería Calvo, Fernando Óscar Luna Rojas, Juan Alberto Flores Álvarez, Carlos Daniel García Reyes y Nicolás Soto Oliver.

En el Congreso del Estado han de decir que más vale tarde que nunca y será a las 8:00 horas de este viernes cuando rindan protesta los integrantes de los 84 Concejos Municipales que asumirán la gobernabilidad ante la falta de titulares en las alcaldías, sindicaturas y regidurías, debido al cambio de fecha de la jornada electoral para renovar esas autoridades debido al coronavirus.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.