***

Mucho ruido y pocas nueces. Lo que prometía ser un debate callejero, sin reglas y a puño limpio para calentar la renovación de la alcaldía capitalina se frustró porque el anfitrión priista Sergio Baños canceló ante la falta de condiciones, dijo, mientras que sus rivales del PRD, Isidro Pedraza y de Morena, Pablo Vargas, sí llegaron, así que la historia continuará este jueves en el Colegio Libre de Hidalgo.

***

Para estar acorde con su eslogan, ese de la cuarta transformación, Morena va por su cuarta candidata a la presidencia municipal de Mineral de la Reforma, pues hay que recordar que primero fue la panista Areli Maya, luego la universitaria Diana Laura Ramírez, actualmente la perredista Hilda Miranda y ahora la morenista Irma Hernández intenta ganar la posición mediante una impugnación.

***

El malogrado patinódromo de Pachuca debería ser uno de los temas a tratar por el Concejo Municipal Interino, pues según los que dicen saber, está edificado en un terreno particular, es decir, el ayuntamiento no cuenta con escrituras que avalen la posesión del predio y mucho menos los permisos para haber destinado recursos federales en la construcción de esa pista que además, no funciona.

***

Hasta para lo malo hay que ser bueno. La delegación del Bienestar ha encubierto a Servidores de la Nación como encuestadores electorales para palpar la intención del voto, apoyados con sus padrones de beneficiarios, acciones descubiertas en municipios de la región Tula-Tepeji y que se suman a la manipulación de esos listados para engrosar la solicitud de juicio contra expresidentes nacionales.

***

Ahora que las y los candidatos a las alcaldías deben contratar plataformas digitales para difundir sus mensajes de campaña, parece que más de uno ha sido víctima de timadores o bueno, de improvisados, pues aspirantes, por ejemplo de Ixmiquilpan, son publicitados a través de la invasiva mensajería instantánea, pero en números telefónicos de Pachuca, no pues así ni cómo dar resultados.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.