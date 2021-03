***

Quien cumplió su tan cantado cambio de camiseta es la aún diputada federal de Morena por Tepeapulco, Jannet Téllez Infante, si no la recuerda no se preocupe, ha sido completamente intrascendente, ya que se postuló como candidata a diputada local plurinominal por Redes Sociales Progresistas (RSP) y aunque le digan acaparadora, colocó como suplente a su hermana de nombre Jasmin.

***

Las chambonadas en Mixquiahuala no dan tregua, resulta que un juez tuvo que decretar la libertad de tres personas que detuvo la policía de aquella demarcación porque los uniformados de José Ramón Amieva se tardaron 11 horas en ponerlos a disposición, seguramente andan igual de distraídos que su jefazo, quien desde que fue alcanzado por las flechas de cupido anda casi casi flotando.

***

Los que aplican la máxima de, el derecho que me han dado no me lo pueden quitar, son las y los regidores de Atotonilco de Tula, pues se opusieron fehacientemente a reducirse el sueldo, ese al que le dicen dieta, pues aseguran que ya de por sí tienen que desprenderse del dinerito que ganan con el sudor de su frente para repartir dádivas entre sus representados, como para recortarlo.

***

Las reacciones al interior de Morena siguen, ahora por parte del bloque fundador de la CNTE, por ejemplo, el expresidente del Concejo Municipal Interino de Huichapan, Pablo Capistrano, que afirma, para el proceso electoral donde será renovado en Congreso del Estado no existe candidato alguno de su partido y es que por su distrito irá un experredista fichado de última hora por el PVEM.

***

Como cada día 25 del mes, se conmemoró el Día Naranja, ese que busca poner fin a la violencia contra las mujeres, pero quienes estén a cargo de Miss Hidalgo, certamen que dice ser eliminatoria oficial del concurso Miss México, transmitieron en vivo una sesión de entrenamiento desde Mineral del Monte, donde el encuadre inapropiadamente recurrente fue la parte posterior de las aspirantes.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.