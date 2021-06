***

Trabajadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Hidalgo están que no los calienta ni el sol, pues es la hora que no les pagan su quincena, bajo pretexto no de recibir todavía sus prerrogativas. Los inconformes señalan que es la primera vez que esto ocurre y responsabilizan directamente al presidente Ricardo Gómez a quien le mandan decir que no trabajan por pasatiempo.

***

Operadores del volante se concentraron ayer en Tepeji del Río para intentar dialogar con las autoridades y exponerles que la implementación del sistema de taxímetros les acarrea un descalabro económico, pues deben entregar la cuenta al concesionario, 420 pesos mensuales por estar en la plataforma y tener al menos 300 pesos de saldo para navegar en la misma, según lo que manifiestan.

***

En la Cooperativa Cruz Azul la disputa sigue calientita, pues un bloque acusa a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX de coludirse con los disidentes José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel para intentar encarcelar a José Vázquez Dolores, amparado ya por un juez federal, por lo que ahora piden hasta la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador.

***

La Caasim es equiparada ya con un perro, por aquello que entiende solo a periodicazos, pues tras ser exhibida por vecinos del fraccionamiento Arboledas de San Javier, quedó muy formal de enviar una cuadrilla de trabajadores para reparar el hundimiento que dejaron desde hace un mes en la mera entrada del lugar. Ya antes los identificaban como topos, por el montón de hoyos que dejan.

***

Reelecta y todo, pero a la que le llovió fue a la diputada federal por Actopan Simey Olvera, pues con motivo del Día del Padre se le ocurrió publicar algo así como que, “padre sería que encarcelaran a los expresidentes de México” y en automático los comentarios versaron sobre que, padre sería que dejara de vivir del erario, padre sería que se pusiera a trabajar y así, un largo etcétera.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.