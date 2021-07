***

La nueva delegada del Instituto Nacional de Migración en Hidalgo, procedente de Querétaro, Osbelia Arellano López, llegó con la espada desenvainada y con la aplicación de métodos que contravienen a los postulados de la mal llamada #4T, eso que dicen no mentir, no robar y no traicionar, pues de manera arbitraria cobra de 2 mil 500 a 15 mil pesos por trámites que deberían ser gratuitos.

***

Según opinadores de la capital del país, la renovación de gubernaturas en Hidalgo (2022), Estado de México y Coahuila (2023) será una carambola de tres bandas. Para que en nuestro estado y el colindante sus respectivos candidatos puedan ser varones, en la demarcación norteña, donde influye Rubén Moreira, tendría que ser mujer y entonces así, ¿todos contentos? Bueno, se vale opinar.

***

La presencia del excandidato a jefe de gobierno de la CDMX por Fuerza por México, Rafael Acosta “Juanito” durante la toma de posesión como alcaldesa de Ixmiquilpan de Araceli Beltrán Contreras genera todavía especulaciones, como el eventual arribo de Vicente Charrez en lugar de la novel presidenta, una vez que concluya su inhabilitación por omisión de declaración el 25 de agosto.

***

Ahora resulta que integrantes del grupo universidad, como la diputada local Noemí Zitle Rivas, son muy amigos del nuevo alcalde de Acaxochitlán, Erik Carbajal, que en octubre pasado contendió como independiente y en junio pasado por el partido lopezobradorista. Tanto diputados locales, la federal Lidia García y el propio Óscar Damián Sosa recibieron la instrucción de “arropar” al nuevo edil.

***

¡Ver para creer! Según la #4T lucha contra el neoliberalismo y ahora la Secretaría de Economía quiere normar los servicios educativos, regulados ya por Educación Pública desde 1992, para convertir a las escuelas particulares en proveedoras con un sentido mercantil, recaudatorio y no educativo. El proyecto de esta norma se encuentra en etapa de consulta, como prácticamente todo.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.