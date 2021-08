***

No cabe duda que se viven ya tiempos electorales, pues el diputado federal electo por Tula, Cuauhtémoc Ochoa, anda de gira, no precisamente en su distrito sino en tierras muy lejanas, allá en la sierra Otomí-Tepehua donde dice recoger inquietudes de propios y extraños, lo que ha generado molestia entre votantes de Tezontepec de Aldama, quienes aseguran, no regresó a dar las gracias.

***

El secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de Hidalgo, José Meneses Arrieta, afirma muy seguro de sí que “la obra pública no se detiene”, en referencia a que continúa la construcción del puente atirantado y estará listo “muy pronto”, aunque no se detiene tampoco avanza. Desde enero de 2020 iniciaron esos trabajos y es la hora que la constructora no contrata más personal.

***

Y del que pocos se acuerdan, de hecho hasta su equipo está ya con otro aspirante de Morena a la candidatura al gobierno estatal, es Pablo Vargas González, quien recientemente perdió la alcaldía de Pachuca y ahora recorre Hidalgo para exigir la renovación de la dirigencia, pues risiblemente descubrió el agua tibia y el hilo negro, dice que su instituto político está muy desorganizado.

***

Por jugarle al enmascarado de plata, el personal de una tienda de conveniencia, por no decir Oxxo, ubicada en la esquina del bulevar Valle de San Javier y Valle del Silencio, fue apercibido por la dirección de Reglamentos y Espectáculos de Pachuca, pues a uno de esos empleados de casaca roja le da por no usar cubrebocas ni cuando vocifera frente a los pastes que están descubiertos.

***

¡No me ayudes compadre! De por sí el alcalde de Mixquiahuala José Ramón Amieva arrastra sospechas por un presunto desvío millonario de cuando fue jefe de gobierno de la CDMX, la muerte del presidente del Consejo Internacional de Empresarios, la caída del paso elevado de la línea 12 del metro, el conflicto de intereses con la constructora Xicuco y ahora se le pega René Bejarano.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.

