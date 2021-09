***

Apenas se llevó a cabo la cuarta audiencia digital del alcalde de Pachuca, Sergio Baños Rubio, y parece que ya se le acabaron los temas, pues repitió los anteriores, cuando bien podría explicar por qué algunos bares, como Mestizo, operan en la clandestinidad o mejor aún, por qué en medio de irregularidades continúa la construcción de un fraccionamiento a espaldas de la tienda Walmart.

Dicen que las especies que sobreviven no son las más fuertes, sino las que mejor se adaptan y ayer en el Congreso del Estado algo se vio de ello, puesto que prácticamente todo el personal corrió a darle la bienvenida y tomarse la foto con el coordinador de Morena y próximo presidente de la Cámara, Francisco Xavier Berganza, que seguramente revivió así aquellas épocas como cantante.

Como todo en la vida, no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza, así que los trabajadores pertenecientes a instituciones de educación superior, como universidades politécnicas y tecnológicas de Hidalgo, deberán a regresar a sus oficinas a partir de hoy miércoles 1 de septiembre, por mandato del gobierno federal, lo que ha generado ya psicosis ante los contagios de COVID.

De vuelta a las andadas, Héctor Herrera Ocampo, el excolaborador del senador Julio Menchaca, metido ahora a “reportero” de las mañaneras presidenciales junto con Lord Molécula, advierte con denunciar este miércoles al citado legislador por difamarlo, denostarlo, amenazarlo y lo que resulte en la investigación que pretende iniciar ante la PGJEH amparado bajo el mote de “periodista”.

Temporada de socavones en Pachuca, pues al surgido irónicamente en las inmediaciones de la Caasim, se suma otro en la transitada calle de terracería que comunica la estación Efrén Rebolledo del Tuzobús con diversos fraccionamientos ubicados en las inmediaciones, digamos a la espalda, de la Casa de la Tercera Edad y el peligro es latente, pues el gran agujero va de extremo a extremo.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.

