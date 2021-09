***

Por si 2021 no pareciera todavía más extraño que 2020, las lluvias llegaron y los escurrimientos desde el Estado de México también, lo que aunado a las lluvias locales provocaron tremenda inundación en Tula, calificada ya como la peor tragedia en aquella región durante los últimos 40 años. El hospital del IMSS fue el escenario del drama, puesto que fallecieron al menos 16 pacientes COVID.

***

Y como era de esperarse, algunos de los que persiguen la candidatura al gobierno estatal se subieron al tema de la inundación en Tula para solicitar apoyos, como Julio Menchaca y Cuauhtémoc Ochoa, mientras que Carolina Viggiano exigió que regrese el FONDEN, bueno, hasta el alcalde de Pachuca, aunque no aspira, se puso solidario y el graderío le respondió que primero desazolve su ciudad.

***

En un tema referente con otro aspirante, la actitud cívica mostrada por el presidente en turno de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Francisco Xavier Berganza, causó malestar el alcalde de San Salvador, Armando Azpeitia, quien se asumió como un radical de la #4T, pero dijo no quiere más de lo mismo ni simulaciones, así que le exige al legislador que así no, que con esos no.

***

Las empresas de seguridad privada Forca Táctica y AGCH tuvieron que ser exhibidas para aplicar los protocolos sanitarios correspondientes en las casetas de acceso a los fraccionamientos Pitahayas y Bosques del Peñar, respectivamente. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo tuvo que ponerles un ultimátum para que sus custodios porten sus cubrebocas, aunque todavía se rehúsan.

***

Apenas hace unos años, en 2015, Lucero Ambrocio, Gustavo Callejas y Armando Azpeitia se desempeñaban como repartidores del periódico doctrinario de Morena “Regeneración”, ni ellos se imaginaban que serían diputada local, diputado federal con panza de rico y alcalde de San Salvador. Los dos primeros concluyeron ya su encargo y el tercero lo usa para forzar la reapertura de la normal de El Mexe.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.

