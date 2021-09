***

Las y los aspirantes a la candidatura estatal ahora sí andan mágicamente muy activos. Por Morena-PVEM, Cuauhtémoc Ochoa cabalgó en Zimapán; Pablo Vargas visitó Ixmiquilpan con el que fuera postulado en 2016 Salvador Torres Cisneros, y Julio Menchaca estuvo en la Huasteca. Por el PRI, Nuvia Mayorga estuvo también en la Huasteca y Carolina Viggiano anduvo en Huichapan.

***

Y si de aspirantes se trata, el que siembra ahora la especie que será candidato independiente al gobierno estatal es Moisés Jiménez Sánchez, así que el chiste se cuenta solo. Otro eterno suspirante, por aquello de que ganó la municipal, pero se la anularon y luego ganó la candidatura distrital, pero lo bajaron, es el petista Vicente Charrez, quien celebró su cumpleaños con tremenda covicomida.

***

Aunque Tula es tema nacional por las inundaciones, casi pasa desapercibida la aprobación de 3.9 millones de pesos para la compra de 500 uniformes, a lo que los quisquillosos que nunca faltan preguntan si serán Hugo Boss, pues cada uno costaría 7 mil 800 pesos. Autoridades municipales excusan que esos 500 tantos se dividen en paquetes que incluyen ropa y calzado, aun así muy caro.

***

La causa de las inundaciones en Tula y el Valle del Mezquital data de hace tres administraciones federales, incluida la actual, y cada que el agua se desboca los operadores deciden si inundan el Valle de México o alguna región pobre, por ejemplo Hidalgo, tal como ocurrió en Tabasco, donde el presidente AMLO confesó que decidió inundar zonas empobrecidas para no afectar su capital.

***

En la ceremonia del Bacheatón llamó la atención que la regidora independiente y dirigente del Movimiento Antorchista, Guadalupe Orona, no fue mencionada como invitada de honor, pero no solo eso, cuando en el discurso se mencionó que en este gobierno estatal no existen ya personas que reciban dinero sin trabajar, a la profesora, sentada frente al orador, no le quedó más que sumarse al aplauso.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.

