Y ahora se pregunta qué es la libertad, si es alzar el vuelo o de qué sirve volar, pues luego de vestir varias camisetas, el ahora diputado local plurinominal con licencia, Francisco Xavier Berganza, intenta ser candidato independiente a la gubernatura para dividirle el voto a Morena. Por cierto, el delegado de ese partido en Hidalgo, César Cravioto, salió ya con que el cantante siempre fue ajeno.

El presidente de Acaxochitlán, Erick Carbajal, presume que con una quincena le alcanza para financiar una movilización contra la SCT Hidalgo el viernes próximo, si para ese día la dependencia federal no ha intervenido la carretera México-Tuxpan a la altura de La Bóveda, y el que le hace segunda es el diputado local por Apan, Jorge Hernández Arauz, ambos de Morena, pero ¿ahora contra la #4T?

En todos los frentes hace aire, la aspirante priista a la candidatura estatal, Carolina Viggiano, invita a las mujeres a desafiar, a ser rebeldes para alcanzar sus objetivos, a caminar juntas en la lucha para conseguir mejores condiciones de vida sin importar banderas políticas ni colores partidistas, al menos así lo dijo durante la presentación de su libro, un día antes de la foto de unidad.

Donde la intriga se puso ya color de hormiga es en Ixmiquilpan, pues mientras al diputado local por aquel distrito, Edgar Hernández Dañu, le llueve sobre mojado hasta en la prensa nacional por presunto abusador sexual, sus afines aseguran que se trata de una conspiración de su padrino político, Vicente Charrez Pedraza, para obligarlo a dejar el cargo y que el suplente, su sobrino, pueda relevarlo.

El que no las trae todas consigo, sobre todo en materia de liderazgo es el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, prueba de ello es el cuestionamiento que le hizo en redes sociales el ex diputado federal Roberto Pedraza Martínez, quien le sugirió que como dirigente del tricolor no futurice con aspiraciones personales y mejor resuelva los temas electorales de 2022.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.

