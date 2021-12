***

Quien protestó por la anunciada alianza PAN, PRI, PRD fue la dirigencia del blanquiazul en Hidalgo, pues asegura que será decisión de su Consejo Estatal si se consolida o no y que de concretarse impondrá sus condiciones, pues a diferencia del tricolor y el partido del sol azteca, ellos sí respetan su democracia interna y que ¡ojo! ya en 2016 tiró la pretendida coalición con el PRD.

***

Ya con este antecedente cobra sentido la reacción del presidente de Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto, quien manifestó que la pretendida alianza para encarar la renovación de gubernatura en cuatro estados, entre ellos Hidalgo, era un dicho de las dirigencias nacionales del PAN, PRI y PRD, pero que no había escuchado, hasta ese momento, las voces de las tres cúpulas estatales.

***

Aunque finalmente, la postura de la presidenta estatal panista, Claudia Lilia Luna Islas, no deja de interpretarse como la indicación de su mentor Asael Hérnandez Cerón para ejercer presión y no quedar fuera de la negociación, es decir, que no se lo brinquen en todo este asunto y quede al margen del beneficio económico que le generaría, independientemente del resultado electoral.

***

Y mientras llega el 2 de enero, fecha límite para solicitar registro de coalición ante la autoridad electoral o el 4 de marzo, para tramitar candidatura común, ayer miércoles 15 de diciembre inició formalmente el proceso para renovar la gubernatura de Hidalgo, cuya jornada de votaciones se llevará a cabo en los 84 municipios el domingo 5 de junio de 2022 para relevar mandatario.

***

En el marco de este arranque de proceso electoral, el presidente de Nueva Alianza, Sergio Hernández, aprovechó para dirigirse a su militancia e insistir que será fundamental por su capacidad de movilización en la elección que se avecina, en la renovación de gubernatura, para luego referirse al secretario general de la sección XV del SNTE, Luis Enrique Morales, por aquello del voto docente.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.

