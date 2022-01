***

Los partidos políticos representados en Hidalgo están por firmar el pacto de civilidad en medio del proceso electoral que se lleva a cabo para renovar la gubernatura. La noche del lunes pasado, en el marco de la reunión donde fue presentado el protocolo sanitario para precampañas y campañas, los dirigentes fueron sondeados para conocer su voluntad de firmar antes de anunciarlo.

El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, se subió al tema de las y los exgobernadores tricolores promovidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador como cónsules y embajadores. En su cuenta de Twitter advirtió que no deberían aceptar cargos de gobiernos de una extracción distinta y menos después de un resultado adverso, pues traicionan a la militancia.

Siempre no habrá movilización docente en Hidalgo, pues el lunes 24 de enero le llegará su bono a los jubilados y se supone que también el aguinaldo a los homologados. Mientras eso ocurre se mantendrá el paro laboral y de no cumplirse la promesa, iniciarían acciones más contundentes. Según la ruta trazada, del 21 al 22 de enero procederán los depósitos del bono para cobrarse el lunes.

Nunca faltan los alcaldes que le quieren hacer al operador político, pero que al final quedan únicamente como transgresores de la ley, como el de Nopala, Luis Enrique Cadena García, que desde su investidura advierte que la 4T será pronto una realidad en Hidalgo y además invita a las actividades de precampaña de Morena en el auditorio municipal, que es infraestructura del ayuntamiento.

Hay quienes no conocen trayectorias y tampoco identifican carreras, como el anquilosado personal de la dirección de Comunicación Social del Congreso del Estado, que se vale de la inexperiencia de sus muy rotativos jefes para hacerla hasta de guardaespaldas al tratar de evitar el contacto entre una decana directiva mediática y la novel inquilina. Ahora sí que, así no Dulce Selene, así no.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.

