Aunque el secretario de Salud en Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez Herrera acusa alarmismo de los medios de comunicación, Pitágoras no miente y el incremento de casos activos de COVID en 20 días fue de 900 por ciento, tan es así que algunas dependencias del gobierno tuvieron que reducir ya la actividad presencial de su personal para evitar que continúen los brotes de Ómicron.

***

En temas políticos, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena deshechó la inconformidad de Rufino H. León sobre la designación de Julio Menchaca como precandidato a la gubernatura de Hidalgo. Por cierto, en el proceso interno Rufino quedó en el lugar 24 de los hombres con 6.4 por ciento de popularidad entre las y los encuestados.

***

Son varios los ayuntamientos que a la fecha no pagan completa la primera quincena de enero a sus trabajadores y es que la dependencia estatal encargada de transferir el dinero procedió hasta el viernes 14 después de las 20:00 horas y en consecuencia no dio tiempo ya de elaborar la nómina, hecho que algunos alcaldes malandrines han aprovechado para jinetear dichos recursos.

***

Vaya problema de salud al que están expuestos los vecinos de Santa Matilde y su montón de extensiones por culpa de la Caasim, que les bombea aguas negras y se las cobra como si fuera potable. Para que no se quejen los vecinos, mejor los dejó sin suministro desde el fin de semana, que porque se rompió una tubería que va desde San Antonio. Salió fino el director Abraham Rublúo.

***

¡Paisanos! Para aquellos que piensan que Francisco Xavier no hace precampaña con la militancia de Movimiento Ciudadano y más por aquello de que no ha reportado gastos correspondientes, se equivocan. Sí se promueve, pero mediante transmisiones de Facebook Live donde habla de los dinosaurios, aunque no de la política, sino de la música hispana y ofrece pasajes retocados de su vida.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos