***

La actual veda cuasi electoral, por la revocación de mandato, ha servido como pretexto a algunos funcionarios para esconder la cabeza y aunque es sabido que salud, educación y protección civil no padecen dicha restricción, Alejandro Efraín Benítez no quiso recibir preguntas durante su conferencia vespertina de ayer, que por la veda. Se le iba a preguntar por los niños, no por inversiones.

***

Dicen que en la guerra y en el amor todo se vale, quizá por ello fueron creados ya perfiles falsos de WhatsApp donde se difunden videos contra la precandidata de Va por Hidalgo (PAN-PRI-PRD) al gobierno del estado, Alma Carolina Viggiano Austria. Así pues, desde el número 7712727677 comparten videos que hasta anuncian como estreno y eso que todavía no inician las constitucionales.

***

Aunque el alcalde de Pachuca Sergio Baños Rubio salió muy victorioso a presumir en sus cuentas de redes sociales una fotografía acompañado de la señora Martha Posadas, víctima de agresión policiaca el pasado lunes, ella aclaró que aunque haya posado con él, de ninguna manera significa que dejará de buscar justicia para sí y su esposo, quien también resultó afectado.

***

¡Vaya chasco! El rector de la Universidad Politécnica de Pachuca, Marco Antonio Flores, reunió a una veintena de trabajadores para decirles que recompensaría su esfuerzo con un aumento salarial y pidió que se lo agradecieran. Llegada la quincena, el martes pasado, resulta que la gratificación anunciada con bombo y platillo fue apenas de 38 a 50 pesos. No, pues qué bajo, reconocimiento.

***

Desde 2019 se dijo que directivos del Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo cuentan solo con bachillerato, como Federico Lozano, lo que contraviene algunos lineamientos y las consecuencias se reflejan ahora con el tema de la supuesta pérdida de estaciones por no cumplir los trámites necesarios ante el IFT. Por cierto, ¿no se les ocurrió programar un spot para aclarar y matar el tema?

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos