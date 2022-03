***

Pues muy instalado en Morena desde hace meses, pero bien que se sirvió del PVEM y ahora finge que no conoce a nadie, menos a cuatro extrabajadores que acusan despido injustificado. Se trata del diputado federal Cuauhtémoc Ochoa, quien al negarle ayuda a los quejosos se convierte en cómplice del diputado local Octavio Magaña, señalado de esta injusticia cuando presidió el partido.

Por más explicaciones que mande dar la encargada de la Secretaría de Cultura en Hidalgo, Leyza Aída Fernández Vega, la cal que ordenó aplicar en las paredes de la fachada del Centro Cultural del Ferrocarril por muy exotérmica que sea, genera algunos males a la cantera del inmueble, en principio visualmente, y siembra la duda si en verdad la funcionaria entendió todo lo que pidió se dijera.

Está bien aquello de que a la familia no se le escoge, pero se le niega, aunque en este caso parece que no será suficiente, pues el yerno del rector de la UAEH y trovador en sus ratos libres, Edgar Oceransky, está envuelto en un escándalo por pedófilo confeso, pues alardea que prefiere a las chavitas con cara de Ministerio Público, como si el rector Adolfo Pontigo no tuviera ya muchos problemas.

La alcaldesa de Ixmiquilpan, Araceli Beltrán Contreras, aplica aquella máxima que cuando los problemas te agobien mejor viaja, pues inventó una gira por Estados Unidos con el pretexto de visitar migrantes, por ejemplo en el paradisiaco estado del sol, es decir, Florida. Mientras tanto, su municipio se cae a pedazos víctima de la delincuencia organizada y del poder detrás del poder, Vicente Charrez.

La familia Rivera Villanueva padece problemas de formación, aunque más bien parecen de deformación, pues Erick Marte, el exalcalde de Zimapán, sigue prófugo de la justicia, Alan, el actual edil, no puede contra la delincuencia y Mauro Edgar es señalado de abusar sexualmente de una menor de 14 años. En este caso, la mamá de estos querubines justifica que es porque tiene daño neurológico.

