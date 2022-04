***

El candidato común de Morena, Nueva Alianza y PT al gobierno de Hidalgo, Julio Menchaca, no llegó al debate organizado por Coparmex, ¿acaso por tratarse de una agrupación de filia panista? El conductor del evento no dejó pasar inadvertida la ausencia y dijo más o menos así: fue el único que no llegó. Sin embargo, quienes sí llegarán serán los ciudadanos a ejercer su voto el 5 de junio.

***

¿Alguien recuerda al diputado local por Ixmiquilpan? Sí, el que asumió la candidatura de Juntos Haremos Historia luego que la sala Superior del TEPJF se la revocó a Vicente Charrez, ¡exacto! el que fue señalado de abuso sexual. Bueno, intentó ser orador en un mitin del candidato a gobernador Julio Menchaca y fue duramente abucheado, se llama Edgar Hernández Dañu y fue repudiado.

***

Vecinos del fraccionamiento El Palmar, en Pachuca, se dijeron ayer sorprendidos, ya que luego de semanas de sequía al fin arribaron pipas con agua, incluso una para cada puerto, aunque lo más extraño fue el sobrevuelo de drones justo cuando las unidades realizaban el abasto del vital líquido, algunos pensaron que quizá habría alguna visita política en la zona y era para impresionar.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

***

La alcaldesa de Tepeapulco Marisol Ortega no ve lo duro sino lo tupido, ahora resulta que le nació una agrupación denominada Resistencia Civil Pacífica que se contrapone a las labores de la Policía Municipal, como llevar a cabo filtros carreteros para inhibir robos al autotransporte que transita por ese municipio del Altiplano hidalguense. Dicen que el cabecilla es un Pedro Jiménez.

***

La marcha que realizará el SNTE pasado mañana domingo 1 de mayo comenzará a las 7:00 y concluirá a las 15:00 horas aproximadamente, por eso la convocatoria al gremio magisterial es escalonada, que para no tenerlos parados mucho tiempo. Por ejemplo, los jubilados deberán arribar a las 6:30 horas porque abrirán el desfile y de ahí en adelante. La marcha se suspendió dos años por COVID.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.