Luego de meses de silencio, el secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Mauricio Delmar Saavedra emergió nuevamente para asegurar que en la entidad no operan cárteles de la droga, que son impostores los que andan por aquí. Ojalá no resulte como el año pasado, cuando dijo que los protagonistas de unos videos eran unos payasos y resultaron ser los compinches de El Michoacano.

Quien no debe tardar ya en volver a los reflectores es el secretario de Salud, Alejandro Efraín Benítez Herrera, que tras dar por terminado el tema del COVID desde hace varias semanas seguramente prepara una nueva temporada de su stand-up para hablar de la hepatitis infantil de origen no identificado, ya veremos qué analogía, como la del Caballo de Troya, ocupa en esta tanda.

Lamán Carranza Ramírez es otro funcionario que recién dio señales de vida. El titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva del gobierno de Hidalgo ofreció una comida para cien personas allá por el rumbo de La Estanzuela donde los convidados se despacharon con jabalí asado, chinicuiles y escamoles, así como mezcal y hasta tortillas temáticas con la leyenda “Estación Montaña”.

Con el asunto este de los 60 pesos por coche para poder estacionarse en el parque David Ben Gurion cuando hay obras de teatro o algún otro espectáculo, salió a relucir que en la mayoría de las ocasiones no hay comprobante de por medio, boletos pues, y entonces es incierta la cantidad de dinero que ingresa, lo único seguro es que debe ser entregado a la Operadora de Eventos.

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas “Alito” ofreció conferencia de prensa en Pachuca para hablar de temas varios, entre ellos que la candidata de Va por Hidalgo, Carolina Viggiano lidera dos encuestas, aunque por escaso margen porcentual, y que priistas traidores como Pedro Luis Noble y Manuel Rivera Fernández serán expulsados por apoyar a Morena.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.