***

La ganona con la presidencia del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) será María Magdalena González, tras la baja de María Luisa López Gutiérrez por un conflicto por el cobro de unas conferencias que impartió su hija. A la ganadora de la contienda se le conoce por la estrecha relación que sostiene con el secretario de la Junta Local del INE en Hidalgo, Juan Carlos Mendoza.

***

En temas de sindicatos, pero ahora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), mientras existe nerviosismo por saber quiénes serán promovidos al gabinete de la próxima administración estatal, se llevó a cabo el relevo del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados, donde arribó Norma Baños Hernández en sustitución de Jaime Galindo Jiménez.

***

Los sindicatos están de moda, pues también en Pachuca hace aire. El dirigente de los burócratas del ayuntamiento capitalino, Percy Espinosa, advierte que basta de mentiras, que quiere el pago completo de prestaciones, a lo que el alcalde priista Sergio Baños demostró que su corazón no guarda rencores, ya que su respuesta fue mandarle un abrazo por su cumple, a menos que fuera burla.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

***

Cuando uno está por creer en las luchas sociales de pronto le rompen la ilusión, pues según los que dicen saber por dónde se mueve el agua afirman que los manifestantes apostados ayer en palacio de gobierno y en el Congreso del Estado de Hidalgo recibieron sus órdenes de trabajo, es decir, consignas, directamente de los diputados locales de Morena Lisset Marcelino y Andrés Caballero.

***

El coordinador de giras y audiencias del gobierno del estado de Hidalgo, Jairo Ángulo Vargas, ya no ve lo duro sino lo tupido o lo que es igual a que cuando no le llueve le llovizna, pues acumula ya varios eventos al hilo en que es exhibido por pasar chuecas las tarjetas informativas, cuando no le faltan nombres, le faltan cargos o de plano ambos, incluso está la tentativa de adelantar su salida.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.