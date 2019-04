Asteriscos | Hidalgo

***

La sesión del Cabildo de Pachuca, convocada por la alcaldesa Yolanda Tellería, no se llevó a cabo por falta de cuórum. Ahora fueron sus opositores quienes no se presentaron a la cita que calificaron de ilegal. Además, dijeron que no han sido notificados sobre alguna impugnación a la reunión que efectuaron la semana anterior para adjudicar 50 millones de pesos a tres empresas para bacheo.

***

Quien con tono alicaído cuenta que descubrió ya, que ser presidente municipal no resulta tan redituable como suponía, o bien, que se requiere una competencia superior a la que posee para desempeñarse en el cargo es Raúl Camacho Baños, quien confiesa entre sus allegados que le gustaría que el periodo de su gestión terminara ya para poder volverse a su casa y su negocio, por ejemplo.

***

La Cámara de Diputados federal se erigirá como Jurado de Procedencia el miércoles 24 de abril para decidir, finalmente, si le quitan o no el fuero al diputado con licencia, Cipriano Charrez Pedraza, implicado en un accidente automovilístico ocurrido el 6 de octubre de 2018, donde murió un joven. La cita es a las 10:00 horas y acudirá también el procurador hidalguense, Raúl Arroyo González.

***

Quienes salieron muy religiosos y en consecuencia descansarán durante toda la Semana Santa son los diputados locales, toda vez que su próxima sesión ordinaria está programada hasta el martes 23 de abril. En tanto, el señor de los asesores, el diputado presidente Ricardo Baptista, fichó al expriista Mauricio Corona como su nuevo gurú político. Incorporaciones con miras a estar dos años y medio.

***

Antes, el Congreso del Estado informó mediante boletín de prensa sobre la reunión entre el subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, diputados locales de Morena y sus aliados del PAN, Nueva Alianza y Encuentro Social para conocer su relación con el Ejecutivo, aunque el texto no precisó sus impresiones al respecto o qué dijo sobre el guardadito o readecuación de 750 millones de pesos.

ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.