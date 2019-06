Asteriscos | Hidalgo

***

Nuevos dejos de sospecha pesan sobre Raúl Camacho Baños, toda vez que cada día aparece más rasurado el inmenso montículo de jales, ubicado frente al Centro de Extensión Universitaria (CEUNI), que según vecinos de Azoyatla es para hacer las veces de estacionamiento vehicular al servicio de los universitarios, y con eso de que el alcalde gira en torno a ese grupo político, en una de esas.



Será hasta el jueves 25 de julio próximo cuando se resuelva el amparo interpuesto por el ex director general de Radio y Televisión de Hidalgo, Sergio Islas Olvera, prófugo desde hace año y medio, quien se declaró culpable del delito de negociaciones indebidas y condenado a pagar casi 78 millones de pesos, pero mejor se fugó, mientras que su compinche Carlos Becerril sigue enjaulado.



Y hablando de términos legales, resulta que el depuesto diputado federal, Cipriano Charrez Pedraza, no perdió ningún amparo, sino que él decidió desistirse de ese recurso, así que el Juzgado Tercero de Distrito no le negó nada, según dicen sus asesores. Así, una tras otra con el expanista y ahora neomorenista que el 6 de octubre pasado participó en un accidente vial que cobró una vida.

La aspirante a la secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alma Carolina Viggiano, sostuvo una reunión a puerta cerrada con integrantes de la Alianza de Transportistas de Tizayuca. Durante la etapa previa a la emisión de la convocatoria partidista, la temerosa dirigencia estatal nunca le solicitó esperar los tiempos para realizar proselitismo.

Ejidatarios de Tenexco amenazaron con bloquear este martes el crucero vial denominado las 3 Huastecas para inconformarse por la resolución que dieron las autoridades a la disputa por la posesión del predio La Providencia. El fallo fue favorable a Marcos Salazar, por lo que estos comuneros pretenden interrumpir la circulación de la carretera México-Tampico, tramo Álamo-Tamazunchale.

ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.